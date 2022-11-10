Об этом в эфире с Марком Фейгиным на ютуб-канале ФЕЙГИНLIVE рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал. Он также отметил, что все понимают, что мы бы все равно зашли в Херсон.

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Но вопрос этого взятия в следующем: взяли бы мы Херсон по снежным полям с российской техникой – или россияне отойдут сами, чтобы сохранить людей для боевых действий в других направлениях.

Это все абсолютно то же самое, как россияне отступали с Севера. Следует отметить, что русская армия научилась на этой войне отступать.

– говорит Алексей Арестович.

По его словам, россияне тренируются и очень организованно сейчас уходят. Так, они действительно уходят из Херсона – но отходит меньшее количество, чем должен быть полноценный уход.

"Через Каховскую дамбу по последним данным прошли около 200 единиц техники. Россияне отошли со всего плацдарма, но только с первой линии обороны", – говорит советник Ермака.

Алексей Арестович о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Также Арестович говорит, что россияне по уходу разрушают мосты, но очень часто – до отступления. Вчера на первую линию обороны пошла инженерная техника, поэтому россияне прокладывают переправы там, где мы не ожидали.

"На Херсонщине очень много минирований, наши войска идут очень медленно и методично. Россияне не убегают сломя голову, но из хороших новостей – наша артиллерия работает очень плотно, включая те войска которые отходят", – резюмирует Алексей Арестович.

Кратко об успехах ВСУ в Херсонской и Николаевской областях