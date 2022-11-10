Про це у ефірі з Марком Фейгіним на ютуб-каналі ФЕЙГИНLIVE розповів радник глави ОПУ Олексій Арестович, передає 24 канал. Він також зазначив, що всі розуміють, що ми все одно зайшли б у Херсон.

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Але питання цього взяття у наступному: чи взяли б ми Херсон по снігових полях із російською технікою – чи росіяни відійдуть самі, щоб зберегти людей для бойових дій на інших напрямках.

Це ж все абсолютно однакове із тим, як росіяни відступали з Півночі. Слід зазначити, що російська армія навчилась на цій війні відступати,

– каже Олексій Арестович.

За його словами, росіяни тренуються і дуже організовано зараз відходять. Так, вони дійсно відходять з Херсона – але відходить менша кількість, ніж мав би бути повноцінний відхід.

"Через Каховську дамбу за останніми даними пройшли близько 200 одиниць техніки. Росіяни відійшли з усього плацдарму, але лише з першої лінії оборони", – каже радний Єрмака.

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Також Арестович каже, що росіяни по відходу руйнують мости, але дуже часто – до відступу. Вчора на першу лінію оборони пішла інженерна техніка, тож росіяни прокладають переправи там, де ми не чекали.

"На Херсонщині дуже багато мінувань, наші війська йдуть дуже повільно і методично. Росіяни не втікають стрімголов, але з хороших новин – наша артилерія працює дуже щільно, включно з тими військами, які відходять", – резюмує Олексій Арестович.

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