Также украинские подразделения успешно сдерживают штурм Северодонецка. Бои за город продолжаются. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 8 июня.

Обратите внимание У Бахмута кафиры увеличили применение оперативно-тактической и армейской авиации

ВСУ отвергли российских оккупантов

В районе населенного пункта Тошкивка наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться на направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники отвергли кафиров,

– говорится в сообщении.

Ситуация на фронте в Донецкой и Луганской областях

На Лиманском направлении враг пытался организовать разведку во время боя в направлении Райгородка. Успеха у него не было, поэтому отошел.

На Бахмутском направлении российские кафиры интенсивно применяли оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Захватчики нанесли авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка.

Также на этом направлении враг обстреливал районы населенных пунктов из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Речь идет о Покровском, Берестовом, Золотом-4, Врубовке, Майском, Яковлевке и Доломитном.

Тем не менее, украинские военные достойно защищают Донбасс. Благодаря слаженному труду подразделений, врага удалось отбросить из Нагорного, куда он пытался прорваться.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне осуществляли интенсивный обстрел украинских подразделений в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка, Новоселовка, Угледар, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьино.

Также российские кафиры нанесли авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный – по Кураховому. Они атакуют позиции ВСУ для того, чтобы не допустить опрокидывание резервов Сил обороны.

Потери врага на Донбассе за минувшие сутки

За прошедшие сутки 7 июня защитники и защитницы Украины дали достойный отпор врагу на Донецком и Луганском направлениях. Они отразили 11 атак врага.

Также украинские военные уничтожили:

3 танка;

5 артиллерийских систем;

2 боевые бронированные машины;

13 единиц автомобильной техники;

3 склада с боеприпасами противника.

В свою очередь подразделения противовоздушной обороны сбили 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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