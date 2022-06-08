Также российские кафиры продолжили обстреливать позиции ВСУ по артиллерии и минометам. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 8 июня.

Обратите внимание У России нет перспективы в Украине, но 6 пакет санкций ослабили: основное за 105 день войны

Враг стал чаще применять авиацию

На Бахмутском направлении противник увеличил интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации,

– говорится в сообщении.

Захватчики обстреливали подразделения украинских войск из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное.

Также враг нанес авиаудары вертолетами Ка-52 вблизи Покровского, Возрождения и Яковлевки. В районе Нагорного ВСУ дали достойный отпор россиянам, поэтому они отступили на ранее занятые позиции.

Ситуация на направлениях по состоянию на утро 8 июня

На Волынском и Полесском направлениях до 11 июня 2022 года в белорусских войсках обсуждается вопрос создания ударных группировок на одном из направлений.

В Харьковском направлении враг пытается удержать занятые территории. Россияне также пройдут местность, чтобы не допустить продвижение ВСУ.

На Славянском направлении русские кафиры проводят штурм и оборудуют огневые позиции в районе Изюма.

На Лиманском направлении враг пытался разведать ситуацию у Райгородка во время боя. Удачи не было, отошел.

Украинские военные успешно сдерживают штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются. Возле Тошкивки враг пытался наступать, но безрезультатно. Россияне пытались продвинуться в направлении Устиновки, но украинские защитники отвергли оккупантов.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики обстреливали позиции ВСУ возле таких населенных пунктов, как: Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка, Новоселовка, Угледар, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьино. Враг нанес авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный – по Кураховому.

На Южнобужском направлении россияне атакуют с артиллерии по районам населенных пунктов Николаев, Долина, Таврическое, Белая Криница, Трудолюбовка, Благодатное, Луч и Тополиное.

На Бессарабском и Северском направлениях существенных изменений не произошло.

Обратите внимание – Зеленский обратился к украинцам вечером 7 июня: видео