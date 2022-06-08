Також російські окупанти продовжили обстрілювати позиції ЗСУ з артилерії та мінометів. Про це повідомили в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 8 червня.
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Ворог почав частіше застосовувати авіацію
На Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації,
– мовиться в повідомленні.
Загарбники обстрілювали підрозділи українських військ із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне.
Також ворог завдав авіаударів вертольотами Ка-52 поблизу Покровського, Відродження і Яковлівки. У районі Нагірного ЗСУ дали гідну відсіч росіянам, тому вони відступили на раніше зайняті позиції.
Ситуація на напрямках станом на ранок 8 червня
- На Волинському та Поліському напрямках до 11 червня 2022 року у білоруських військах обговорюють питання створення ударних угруповань на одному з напрямків.
- На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті території. Росіяни також мінують місцевість, щоб не допустити просування ЗСУ.
- На Слов'янському напрямку російську окупанти проводять штурм та обладнують вогневі позиції в районі Ізюма.
- На Лиманському напрямку ворог намагався розвідати ситуацію біля Райгородка під час бою. Успіху не мав, відійшов.
- Українські військові успішно стримують штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають. Біля Тошківки ворог намагався наступати, але безрезультатно. Росіяни намагалися просунутись у напрямку Устинівки, але українські захисники відкинули окупантів.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники обстрілювали позиції ЗСУ біля таких населених пунктів, як: Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Опитне. Ворог завдав авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного – по Кураховому.
- На Південнобузькому напрямку росіяни атакують з артилерії по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополине.
- На Бессарабському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відбулося.
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