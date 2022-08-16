Военная помощь партнеров уже создала для российских оккупантов очень много проблем. Впрочем, нашим героическим воинам кроме современного оружия нужно достойное финансовое вознаграждение, и с этой задачей Украине приходится справляться своими силами.

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Украинским военным нельзя платить с финансовой помощи Украине

Президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post сообщил, что с момента полномасштабного вторжения российских оккупантов Украина теряет от 5 до 7 миллиардов долларов. Финансовая помощь партнеров крайне важна в таких условиях, но она не позволяет эффективно решать главную задачу, стоящую перед Украиной – борьбу с российскими оккупантами.

Знаете, те деньги, которые нам дают наши партнеры, мы не можем тратить на зарплату военным. Во всем этом есть некий глобальный феномен. Мне нужны деньги, чтобы я не потерял свою страну. Но я не могу потратить эти деньги на зарплату военным,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что люди, идущие защищать свою землю и цивилизованный мир от россиян, не должны думать о материальном обеспечении, поэтому Украина каждый месяц должна заботиться, чтобы воины ВСУ получали достойную зарплату.

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