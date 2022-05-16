В воздушном командовании "Юг" сообщили, что днем 16 мая украинские военные обнаружили крылатую ракету типа "Х". Ракету, выпущенную из вражеского истребителя в направлении города Одессы, успешно уничтожили украинские защитники.

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Очередная крылатая ракета летела в сторону Одессы, сообщили в ведомстве, но не достала до цели – военные воздушного командования уничтожили вражеский снаряд.

Что за ракету выпустили по Одессе

Российский истребитель выпустил по городу крылатую ракету типа "Х" – это советский сверхзвуковой противокорабельный снаряд. По Одессе собирались ударить ракетой, предназначенной для уничтожения авианосцев и других кораблей.

В командовании "Юг" призывали обращать внимание на воздушные тревоги и уходить в укрытие.

Соблюдайте нормы безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге. Держим строй! Слава Украине!

– написали в ведомстве.

Не следует игнорировать воздушные тревоги

Воздушные тревоги раздаются по всей стране, и независимо от вашего местоположения стоит обращать на них внимание – Россия может нанести удар в любое время и где угодно. Так что не стоит пренебрегать объявлением воздушной тревоги – лишний поход в укрытие может спасти жизнь.

Что делать во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги следует сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию или хранилищу.

Если вблизи его нет, в ГСЧС рекомендуют воспользоваться "правилом двух стен". Необходимо пойти в комнату без окон внутри дома или квартиры и держаться поближе к опорной стене.

Кроме этого, если есть такая возможность, следует сообщить о воздушной тревоге своим пожилым или маломобильным соседям и помочь им добраться до безопасного места.

В укрытие рекомендуют взять мобильный телефон, чтобы следить за уведомлениями местных департаментов гражданской защиты. Именно на их официальных телеграм-каналах публикуют сообщения об отбое воздушной тревоги.

Обратите внимание, что укрытие можно покидать только после отбоя, объявляемого тогда, когда угроза вражеского ракетного обстрела исчезает.

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