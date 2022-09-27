Оккупанты дальше пытаются возобновить движение через Днепр. Однако вооруженные силы держат ситуацию под контролем.
На Юге ВСУ удалось за день уничтожить три российских ЗРК "Панцирь-С1" и 4 склада боеприпасов
Ситуация на юге страны
ВСУ продолжают уничтожать склады и технику врага. Более 140 ударов нанесли наши войска по противнику.
Россияне мстят, обстреливая жилые районы и инфраструктуру:
- В ночь на 27 сентября они нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Николаева;
- Обстреляли центр города двумя реактивными снарядами залпового огня "Смерч";
- Впоследствии, запустили 6 ракет по промышленной зоне Николаева и вблизи детской школы;
- На протяжении ночи оккупанты били по Никопольскому району артиллерией. Около 90 снарядов ударили по 3 населенным пунктам;
- В Никополе повреждено 15 частных домов, в Марганце – 10 домов, детская спортивная школа, газопровод и линия электропередач.
К счастью, погибших или пострадавших нет. ПВО удалось сбить 3 вражеских дрона-камикадзе.
Что происходит на Юге страны по состоянию на 27 сентября: смотрите видео
Темой Ночью вражеские диверсанты на Юге пытались зайти в тыл ВСУ
Потери противника по состоянию на 27 сентября
- ликвидировано личного состава – 55 750 (+550),
- танков – 2 306 (+16) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 881 (+24) единиц,
- артиллерийских систем – 1 378 (+9) единиц,
- РСЗО – 331 (+1) единиц, средства ПВО – 175 (+3) единицы,
- самолетов – 261 (+1) единиц, вертолетов – 224 единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7)
- крылатых ракет – 241 единица,
- кораблей, катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 730 (+19) единиц,
- специальной техники – 131 единица.,
Обратите внимание – Новости с фронта: смотрите видео