Оккупанты дальше пытаются возобновить движение через Днепр. Однако вооруженные силы держат ситуацию под контролем.

На Юге ВСУ удалось за день уничтожить три российских ЗРК "Панцирь-С1" и 4 склада боеприпасов

Ситуация на юге страны

ВСУ продолжают уничтожать склады и технику врага. Более 140 ударов нанесли наши войска по противнику.

Россияне мстят, обстреливая жилые районы и инфраструктуру:

  • В ночь на 27 сентября они нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Николаева;
  • Обстреляли центр города двумя реактивными снарядами залпового огня "Смерч";
  • Впоследствии, запустили 6 ракет по промышленной зоне Николаева и вблизи детской школы;
  • На протяжении ночи оккупанты били по Никопольскому району артиллерией. Около 90 снарядов ударили по 3 населенным пунктам;
  • В Никополе повреждено 15 частных домов, в Марганце – 10 домов, детская спортивная школа, газопровод и линия электропередач.

К счастью, погибших или пострадавших нет. ПВО удалось сбить 3 вражеских дрона-камикадзе.

Что происходит на Юге страны по состоянию на 27 сентября: смотрите видео

Темой Ночью вражеские диверсанты на Юге пытались зайти в тыл ВСУ

Потери противника по состоянию на 27 сентября

  • ликвидировано личного состава – 55 750 (+550),
  • танков – 2 306 (+16) единиц,
  • боевых бронированных машин – 4 881 (+24) единиц,
  • артиллерийских систем – 1 378 (+9) единиц,
  • РСЗО – 331 (+1) единиц, средства ПВО – 175 (+3) единицы,
  • самолетов – 261 (+1) единиц, вертолетов – 224 единицы,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7)
  • крылатых ракет – 241 единица,
  • кораблей, катеров – 15 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 730 (+19) единиц,
  • специальной техники – 131 единица.,

Обратите внимание – Новости с фронта: смотрите видео