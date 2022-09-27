Оккупанты дальше пытаются возобновить движение через Днепр. Однако вооруженные силы держат ситуацию под контролем.

На Юге ВСУ удалось за день уничтожить три российских ЗРК "Панцирь-С1" и 4 склада боеприпасов

Ситуация на юге страны

ВСУ продолжают уничтожать склады и технику врага. Более 140 ударов нанесли наши войска по противнику.

Россияне мстят, обстреливая жилые районы и инфраструктуру:

В ночь на 27 сентября они нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Николаева;

по гражданской инфраструктуре Николаева; Обстреляли центр города двумя реактивными снарядами залпового огня "Смерч" ;

реактивными снарядами залпового огня ; Впоследствии, запустили 6 ракет по промышленной зоне Николаева и вблизи детской школы;

На протяжении ночи оккупанты били по Никопольскому району артиллерией. Около 90 снарядов ударили по 3 населенным пунктам;

В Никополе повреждено 15 частных домов, в Марганце – 10 домов, детская спортивная школа, газопровод и линия электропередач.

К счастью, погибших или пострадавших нет. ПВО удалось сбить 3 вражеских дрона-камикадзе.

Что происходит на Юге страны по состоянию на 27 сентября: смотрите видео

Темой Ночью вражеские диверсанты на Юге пытались зайти в тыл ВСУ

Потери противника по состоянию на 27 сентября

ликвидировано личного состава – 55 750 (+550),

– 55 750 (+550), танков – 2 306 (+16) единиц,

– 2 306 (+16) единиц, боевых бронированных машин – 4 881 (+24) единиц,

– 4 881 (+24) единиц, артиллерийских систем – 1 378 (+9) единиц,

– 1 378 (+9) единиц, РСЗО – 331 (+1) единиц, средства ПВО – 175 (+3) единицы,

– 331 (+1) единиц, средства – 175 (+3) единицы, самолетов – 261 (+1) единиц, вертолетов – 224 единицы,

– 261 (+1) единиц, – 224 единицы, БпЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7)

– 977 (+7) крылатых ракет – 241 единица,

– 241 единица, кораблей, катеров – 15 единиц,

– 15 единиц, автомобильной техники и автоцистерн – 3 730 (+19) единиц,

– 3 730 (+19) единиц, специальной техники – 131 единица.,

Обратите внимание – Новости с фронта: смотрите видео