Окупанти далі намагаються відновити рух через Дніпро. Проте Збройні Сили тримають ситуацію під контролем.

Зауважте На Півдні ЗСУ вдалося за день знищити три російські ЗРК "Панцир-С1" і 4 склади боєприпасів

Ситуація на Півдні країни

ЗСУ продовжують знищувати склади та техніку ворога. Понад 140 ударів завдали наші війська по противнику.

Росіяни натомість мстяться, обстрілюючи житлові райони та інфраструктуру:

У ніч на 27 вересня вони завдали 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Миколаєва;

по цивільній інфраструктурі Миколаєва; Обстріляли центр міста двома реактивними снарядами залпового вогню "Смерч" ;

реактивними снарядами залпового вогню ; Згодом, запустили 6 ракет по промисловій зоні Миколаєва і поблизу дитячої школи;

Впродовж ночі окупанти гатили по Нікопольщині артилерією. Майже 90 снарядів вдарили по 3 населених пунктах;

У Нікополі пошкоджено 15 приватних будинків, у Марганці – 10 будинків, дитяча спортивна школа, газогін та лінія електропередач.

На щастя, загиблих чи постраждалих немає. ППО вдалося збити 3 ворожі дрони-камікадзе.

Що відбувається на Півдні країни станом на 27 вересня: дивіться відео

До теми Вночі ворожі диверсанти на Півдні намагалися зайти в тил ЗСУ

Втрати противника станом на 27 вересня

ліквідовано особового складу – 55 750 (+550),

– 55 750 (+550), танків – 2 306 (+16) одиниць,

– 2 306 (+16) одиниць, бойових броньованих машин – 4 881 (+24) одиниць,

– 4 881 (+24) одиниць, артилерійських систем – 1 378 (+9) одиниць,

– 1 378 (+9) одиниць, РСЗВ – 331 (+1) одиниць, засоби ППО – 175 (+3) одиниці,

– 331 (+1) одиниць, засоби – 175 (+3) одиниці, літаків – 261 (+1) одиниць, гелікоптерів – 224 одиниці,

– 261 (+1) одиниць, – 224 одиниці, БпЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7)

– 977 (+7) крилатих ракет – 241 одиницю,

– 241 одиницю, кораблів, катерів – 15 одиниць,

– 15 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 3 730 (+19) одиниць,

– 3 730 (+19) одиниць, спеціальної техніки – 131 одиницю.,

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