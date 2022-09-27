Окупанти далі намагаються відновити рух через Дніпро. Проте Збройні Сили тримають ситуацію під контролем.
Зауважте На Півдні ЗСУ вдалося за день знищити три російські ЗРК "Панцир-С1" і 4 склади боєприпасів
Ситуація на Півдні країни
ЗСУ продовжують знищувати склади та техніку ворога. Понад 140 ударів завдали наші війська по противнику.
Росіяни натомість мстяться, обстрілюючи житлові райони та інфраструктуру:
- У ніч на 27 вересня вони завдали 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Миколаєва;
- Обстріляли центр міста двома реактивними снарядами залпового вогню "Смерч";
- Згодом, запустили 6 ракет по промисловій зоні Миколаєва і поблизу дитячої школи;
- Впродовж ночі окупанти гатили по Нікопольщині артилерією. Майже 90 снарядів вдарили по 3 населених пунктах;
- У Нікополі пошкоджено 15 приватних будинків, у Марганці – 10 будинків, дитяча спортивна школа, газогін та лінія електропередач.
На щастя, загиблих чи постраждалих немає. ППО вдалося збити 3 ворожі дрони-камікадзе.
Що відбувається на Півдні країни станом на 27 вересня: дивіться відео
До теми Вночі ворожі диверсанти на Півдні намагалися зайти в тил ЗСУ
Втрати противника станом на 27 вересня
- ліквідовано особового складу – 55 750 (+550),
- танків – 2 306 (+16) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4 881 (+24) одиниць,
- артилерійських систем – 1 378 (+9) одиниць,
- РСЗВ – 331 (+1) одиниць, засоби ППО – 175 (+3) одиниці,
- літаків – 261 (+1) одиниць, гелікоптерів – 224 одиниці,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 977 (+7)
- крилатих ракет – 241 одиницю,
- кораблів, катерів – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 730 (+19) одиниць,
- спеціальної техніки – 131 одиницю.,
Зверніть увагу – Новини з фронту: дивіться відео