Про це повідомило Оперативне командування "Південь". Спроба диверсантів проникнути в тил відбулася поблизу Архангельського на Херсонщині.

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Диверсанти зазнали втрат

Уночі російські диверсанти вирішили просунутися в тил Збройних Сил України. Однак фортуна обернулася до них іншим боком – наші захисники та захисниці виявили їх.

Наші війська дали бій російським диверсантам. Ті зазнали втрат і змушені були втікати. Плани окупантів провалилися.

Втрати росіян на Півдні

Станом на 15:00 наші війська завдали 3 авіаудари по ворожій ППО, а ракетно-артилерійські війська виконали понад 140 вогневих завдань. ЗСУ посилили вогневий контроль Каховського мосту, атакували пункт управління та колону озброєння та військової техніки в Бериславському районі.

За попередніми даними росіяни сьогодні вже встигли втратити:

17 осіб з особового складу;

танк;

міномет калібру 120 міліметрів;

4 одиниці автомобільної та броньованої техніки з боєприпасами;

радіолокаційну станцію.

Інші втрати окупантів поки уточнюють.

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