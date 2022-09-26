Про це повідомило Оперативне командування "Південь". Спроба диверсантів проникнути в тил відбулася поблизу Архангельського на Херсонщині.
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Диверсанти зазнали втрат
Уночі російські диверсанти вирішили просунутися в тил Збройних Сил України. Однак фортуна обернулася до них іншим боком – наші захисники та захисниці виявили їх.
Наші війська дали бій російським диверсантам. Ті зазнали втрат і змушені були втікати. Плани окупантів провалилися.
Втрати росіян на Півдні
Станом на 15:00 наші війська завдали 3 авіаудари по ворожій ППО, а ракетно-артилерійські війська виконали понад 140 вогневих завдань. ЗСУ посилили вогневий контроль Каховського мосту, атакували пункт управління та колону озброєння та військової техніки в Бериславському районі.
За попередніми даними росіяни сьогодні вже встигли втратити:
- 17 осіб з особового складу;
- танк;
- міномет калібру 120 міліметрів;
- 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки з боєприпасами;
- радіолокаційну станцію.
Інші втрати окупантів поки уточнюють.
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