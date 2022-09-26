Про це мовиться у свіжому звіті Генштабу ЗСУ станом на вечір 26 вересня.

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Загалом протягом дня авіація Сил оборони завдала приблизно 20 удар. Підтверджено ураження:

13 районів зосередження живої сили і військової техніки противника,

позиція броньованої техніки,

5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Втрати ворога уточнюються. Однак відомо, що станом на 26 вересня ЗСУ вдалося знищити вже 57 200 ворогів. Упродовж доби українські захисники ліквідували 500 загарбників. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та техніки окупантів, 1 позицію зенітних ракетних комплексів, 2 підрозділи ракетних військ і артилерії, 3 склади з боєприпасами, а також 12 окремих важливих цілей,

– відзвітували у Генштабі ЗСУ.

Як минула доба на фронті

Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

Ворог намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку та завдає ударів по цивільній інфраструктурі, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби українські воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Підгородне, Бахмут, Майорськ, Кам'янка, Побєда та Павлівка.

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