Соответствующую информацию обнародовали в отчете Генерального штаба ВСУ. Речь идет о данных на полночь 26 марта.

Заметьте Кремль объявил мобилизацию: "пушечное мясо" пошлют воевать через несколько недель

ВСУ под Броварами остановили оккупантов

В направлении на Бровары подразделения противника остановлены. Враг вынужденно перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций,

– сообщили в Генштабе ВСУ.

В результате боевых действий в районах Лукьяновка и Рудницкое, подразделения батальонной тактической группы 30-й бригады оккупантов понесли значительные потери. После этого россияне отошли в район населённых пунктов Пески и Новая Басань.

Более того, чтобы восстановить потери вооружения и техники оккупанты выдвинули колонны в направлениях населенных пунктов Большой Самбор, Дептовка, Голинка и направления на Дубовязовку. Вертолеты прикрывали колонны с воздуха.

К теме: потери врага на 26 марта – смотрите видео