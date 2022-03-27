Відповідну інформацію оприлюднили у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Мовиться про дані станом на північ 26 березня.

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ЗСУ під Броварами зупинили окупантів

У напрямку на Бровари підрозділи противника зупинені. Ворог вимушено перейшов до оборони, здійснює інженерне обладнання позицій,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

У результаті бойових дій в районах Лук'янівка та Рудницьке, підрозділи батальйонної тактичної групи 30-ї бригади окупантів зазнали значних втрат. Після цього росіяни відійшли у район населених пунктів Піски та Нова Басань.

Ба більше, щоб поновити втрати озброєння та техніки окупанти висунули колони в напрямках населених пунктів Великий Самбір, Дептівка, Голінка та напрямку на Дубов'язовку. Вертольоти прикривали колони з повітря.

До теми: втрати ворога станом на 26 березня – дивіться відео