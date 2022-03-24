ВСУ избивают российских оккупантов и освобождают от них украинскую землю. Враг терпит потери и вынужден оставлять свои позиции.
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Освобождение Лукьяновки
Украинские герои освободили от оккупантов Лукьяновку возле Киева. ВСУ уничтожили 40 солдат врага, 9 БМП и 3 танка.
Также 1 танк удалось захватить, и теперь он будет атаковать самих оккупантов.
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