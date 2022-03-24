ЗСУ б'ють російських окупантів та звільняють від них українську землю. Ворог зазнає втрат та змушений покидати свої позиції.

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Звільнення Лук'янівки

Українські герої звільнили від окупантів Лук'янівку, що біля Києва. ЗСУ знищили 40 солдатів ворога, 9 БМП та 3 танки.

Також 1 танк вдалося захопити, і тепер він буде атакувати самих окупантів.

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