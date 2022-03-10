Отважные украинские защитники каждый день уничтожают российских кафиров и его технику. Орки боятся прямых столкновений с нашими героями и выбрали тактику террористов – бомбить и обстреливать мирное население.

Кстати Россияне ищут способ сдаться в плен возле Шестовицы на Черниговщине.

Освобожденный город

Как сообщили в Генштабе ВСУ, сегодня нашим героям удалось освободить от оккупантов населенный пункт Бакланова Муравейка Черниговской области. Храбрые украинские воины продолжают избивать кафиров и освобождать от них нашу страну.

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