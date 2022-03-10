Відважні українські захисники кожного дня нищать російських окупантів та його техніку. Орки бояться прямих сутичок з нашими героями та обрали тактику терористів – бомбардувати та обстрілювати мирне населення.

До речі Росіяни шукають спосіб здатися в полон біля Шестовиці на Чернігівщині

Звільнене місто

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, сьогодні нашим героям вдалося звільнити від окупантів населений пункт Бакланова Муравійка, що на Чернігівщині. Хоробрі українські воїни продовжують бити окупантів та звільняти від них нашу країну.

Цікаво подивитися: Росія залучає приватні охоронні фірми до війни з Україною

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!