Украинские военные оперативно-тактической группировки "Восток" за 26 апреля отразили 5 вражеских атак, уничтожили около 100 оккупантов и 30 единиц российской техники.

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Воины ВСУ обнаружили скопление автомобильной техники оккупантов и нанесли по нему мощный артудар.

В результате за сутки украинские защитники уничтожили:

100 оккупантов;

6 танков;

4 БМП;

1 БТР;

1 МЛТБ;

1 САУ;

3 миномета;

13 АО;

1 ЗУ.

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