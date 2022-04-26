Украинские военные оперативно-тактической группировки "Восток" за 26 апреля отразили 5 вражеских атак, уничтожили около 100 оккупантов и 30 единиц российской техники.

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Воины ВСУ обнаружили скопление автомобильной техники оккупантов и нанесли по нему мощный артудар.

В результате за сутки украинские защитники уничтожили:

  • 100 оккупантов;
  • 6 танков;
  • 4 БМП;
  • 1 БТР;
  • 1 МЛТБ;
  • 1 САУ;
  • 3 миномета;
  • 13 АО;
  • 1 ЗУ.

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