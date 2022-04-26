Українські військові оперативно-тактичного угруповання "Схід" за 26 квітня відбили 5 ворожих атак, знищили приблизно 100 окупантів та 30 одиниць російської техніки.
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Воїни ЗСУ виявили скупчення автомобільної техніки окупантів та нанесли по ньому потужного артудару.
В результаті, за добу українські захисники знищили:
- 100 окупантів;
- 6 танків;
- 4 БМП;
- 1 БТР;
- 1 МЛТБ;
- 1 САУ;
- 3 міномети;
- 13 АТ;
- 1 ЗУ.
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