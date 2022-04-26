Українські військові оперативно-тактичного угруповання "Схід" за 26 квітня відбили 5 ворожих атак, знищили приблизно 100 окупантів та 30 одиниць російської техніки.

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Воїни ЗСУ виявили скупчення автомобільної техніки окупантів та нанесли по ньому потужного артудару.

В результаті, за добу українські захисники знищили:

  • 100 окупантів;
  • 6 танків;
  • 4 БМП;
  • 1 БТР;
  • 1 МЛТБ;
  • 1 САУ;
  • 3 міномети;
  • 13 АТ;
  • 1 ЗУ.

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