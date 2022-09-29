Об этом говорится в свежем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 29 сентября.

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За текущие сутки, 29 сентября, подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов:

Зайцево,

Майорск,

Веселая Долина,

Бахмутское,

Отрядовка,

Курдюмовка,

Нью-Йорк,

Первомайское,

Выемка,

Павловка и Безымянное.

Где враг получил отпор

Российские захватчики продолжают нести потери. В частности, в Генштабе ВСУ подтвердили поражение сосредоточения живой силы и военной техники противника в районе Новой Кубани Херсонской области, что также привело к детонации боеприпасов. Утраты неприятеля уточняются.

А в результате огневого поражения оккупантов в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области, враг потерял более 40 человек ранеными и около 15 погибшими.

Кроме того, в лечебные учреждения города Старобельск Луганской области за последние дни доставлено более 200 раненых захватчиков.

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Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение 29 сентября нанесла 7 ударов. Подтвердили поражение:

одного опорного пункта,

десяти мест скопления вооружения и военной техники,

а также шести зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны были сбиты беспилотником. Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили:

4 командных пункта,

15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника,

6 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

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