Про це мовиться у свіжому звіті Генштабу ЗСУ станом на 29 вересня.

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За поточну добу, 29 вересня, підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів:

Зайцеве,

Майорськ,

Весела Долина,

Бахмутське,

Одрадівка,

Курдюмівка,

Нью-Йорк,

Первомайське,

Виїмка,

Павлівка та Безіменне.

Де ворог отримав відсіч

Російські загарбники продовжують зазнавати втрат. Зокрема, у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження зосередження живої сили та військової техніки противника у районі Нової Кубані Херсонської області, що призвело також до детонації боєприпасів. Втрати ворога уточнюються.

А в результаті вогневого ураження окупантів в районі Софіївки Бердянського району Запорізької області, ворог втратив понад 40 осіб пораненими та близько 15 загиблими.

Крім того, в лікувальні заклади міста Старобільськ Луганської області за останні дні доставлено понад 200 поранених загарбників.

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Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом 29 вересня завдала 7 ударів. Підтвердили ураження:

одного опорного пункту,

десяти місць скупчення озброєння та військової техніки,

а також шести зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили безпілотник. Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили:

4 командних пункти,

15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника,

6 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

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