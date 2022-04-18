Россияне были вынуждены отступить под обстрелами
Об активизации вражеской ДРГ информирует пресс-служба Оперативного командования "Юг". Речь идет о том, что оккупанты активизировались в освобожденных местностях.
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Украинские защитники сообщают, что отбили ночную атаку ДРГ россиян. Враг вынужден был отступить под обстрелами.
Выискивая разнообразные способы дискредитации, оккупанты активизируют диверсионную работу в освобожденных из-под них местностях. Так, ночная попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы в тыл, нашими подразделениями отбита. Под обстрелом противник отступил,
– говорится в сообщении.
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