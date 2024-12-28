В частности, украинские бойцы уничтожили более десяти единиц тяжелой техники, включая танки и бронемашины. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщила 93 бригада "Холодный Яр".

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Какова ситуация на Бахмутском направлении

93-я бригада "Холодный Яр" совместно с другими подразделениями успешно отбила один из самых масштабных штурмов на этом направлении за последнее время.

Полтора десятка тяжелой техники и до трех взводов штурмовиков – именно таким составом российские оккупанты шли на позиции бригады в районе села Клещеевка,

– написали украинские бойцы.

Бой в районе села Клещеевка длился около 4 часов. Силы обороны уничтожили шесть танков Т-72 и шесть БМП-2, еще один поврежден. Потери врага в живой силе пока уточняются.

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К слову, россияне пытаются оккупировать Часов Яр в Донецкой области, сосредотачивая усилия на захвате завода огнеупорных материалов, который является стратегически важным объектом.

Сейчас вражеская армия накапливает свои резервы напротив Часового Яра, стоящего на возвышенности, и в его окрестностях.