О ситуации в зоне проведения боевых действий сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восток".

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Украинские воины ежедневно дают достойный отпор российским фашистам,
– говорится в сообщении.

Так, 16 апреля, наши защитники отбили 1 атаку врага. Потери противника составляют:

  • личного состава – 16 единиц;
  • БМП – 2 единицы;
  • артиллерийских систем – 4 единицы;
  • АД – 2 единицы;
  • БПЛА – 3 единицы.

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