В Генштабе ВСУ рассказали, что украинские защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа.

Кстати Россия ведет переговоры с третьими странами по закупке оружия и комплектующих, – Генштаб

Удары авиации по оккупантам

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов. Удалось поразить 7 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника.

Подразделения ПВО сбили 2 российских беспилотника, один самолет и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Ракетные войска и артиллерия попали в 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. В зону огневого поражения также попали комплексы радиоэлектронной борьбы и самоходной артиллерии.

Россияне ищут дополнительные ресурсы

Руководство оккупантов ищет дополнительные ресурсы для ведения войны. Ведут переговоры с третьими странами по закупкам артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня.

Еще одним источником поставок остаются военные склады и арсеналы Беларуси. В ближайшее время в Россию должны отправить еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами.

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