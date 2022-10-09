У Генштабі ЗСУ розповіли, що українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Бударки, Терни, Соледар, Нью-Йорк, Первомайське, Невельське та Побєда.

До речі Росія веде перемовини з третіми країнами щодо закупівлі зброї та компектуючих, – Генштаб

Удари авіації по окупантах

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів. Вдалось уразити 7 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи ППО збили 2 російських безпілотники, один літак та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Ракетні війська і артилерія влучили у 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. В зону вогневого ураження також потрапили комплекси радіоелектронної боротьби та позиції самохідної артилерії.

Росіяни шукають додаткові ресурси

Керівництво окупантів шукає додаткові ресурси для ведення війни. Ведуть переговори з третіми країнами щодо закупівель артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню.

Ще одним джерелом поставок залишаються військові склади та арсенали Білорусі. Найближчим часом до Росії мають відправити ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

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