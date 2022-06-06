Российские военные продолжают совершать на нашей земле военные преступления. Общую картину войны по всей Украине 5 июня рассказали в местных ОВА, передает 24 канал.
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ВСУ отбили половину Северодонецка
В Луганской области Вооруженные Силы Украины отбили половину Северодонецка . В течение суток там продолжались ожесточенные уличные бои, много раненых военных.
А в Лисичанске россияне обстреляли пекарню, которая пекла хлеб для горожан. Кроме пекарни пострадали несколько зданий государственных учреждений и две многоэтажки.
В то же время о более серьезных разрушениях сообщали в Горной общине. В частности, разрушили 16 домов в Золотом, три – в Горном, шесть – во Врубовке. Известно, что 1 человек погиб. Кроме того, 5 июня удалось эвакуировать 98 человек.
Обстрелы всей линии фронта в Донецкой области
Донетчину в течение суток обстреливали по всей линии фронта из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, "Градов", также были ракетные удары.
Под обстрелами оказались Авдеевка, Славянск, Дружковка, Нью-Йорк, Часов Яр, Бахмут, Краматорск. Повреждены 20 объектов, погибли 2 гражданских. Там идет эвакуация населения.
Патриотические надписи в Херсоне, бои в области
Несмотря на оккупацию, в Херсоне все больше появляются патриотические украинские надписи. Также местные жители снимают флаги страны-агрессора с заведений.
В то же время ситуация в Херсонской области критическая по всем направлениям, в частности, отсутствует мобильная и интернет-связь, нет провизии, лекарств и наличных денег.
В Херсонской области продолжаются бои на границе областей и в Бериславском районе. Там враг хочет восстановить утраченные позиции и ведет обстрел деревень. Критическая ситуация в Калиновской и Великоалександровской общинах.
Также местные жители сообщают о минировании берегов моря. Так, в Лазурном, на российской мини взорвались три местных жителя, они погибли.
Артобстрелы Харьковщины
Вечером 5 июня и ночью кафиры обстреляли жилые районы окрестностей Харькова, в частности Салтовку. По предварительным данным, пострадавших нет. Также ночью обстреливали населенные пункты Близнецы, Первомайское и Слобожанское.
По области за сутки обстреливали Изюмский район, Чугуевский и Харьковский. Всего в Харьковской области за сутки 10 раненых и 3 погибших .
Обстрелы и пожар в Николаевской области
Ночью на 6 июня один из районов Николаева подвергся артиллерийским обстрелам, повредили частный жилой дом.
В области ночью в результате попадания вражеских боеприпасов и их обломков в селе Лупарево Галицыновской общины возник пожар хозяйственного здания и территории на улице.
Где прошедшие сутки было спокойно
Относительно спокойно ночь прошла в следующих регионах:
- на Волыни,
- в Закарпатье,
- на Ровенщине,
- в Ивано-Франковской области,
- в Черновицкой области,
- во Львовской области,
- в Винницкой области,
- в Днепропетровской области,
- в Одесской области
- в Запорожской области,
- в Тернопольской области,
- в Хмельницкой области,
- в Кировоградской области,
- в Черкасской области,
- на Черниговщине,
- в Сумской области,
- в Киевской области,
- в Житомирской области.
Относительно спокойно прошла ночь и на Полтавщине. В небе над областью ВСУ ночью сбили вражескую ракету .
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