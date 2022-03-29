Соответствующую информацию рассказал глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул. Это случилось 28 марта – на 33-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Отметьте Основные усилия ВСУ направляют на защиту Кривого Рога, Запорожья и Николаева

ВСУ отбросили врага от Кривого Рога

Враг не просто остановлен по всем направлениям, а уже и отброшен назад от дальних происков города (Кривого Рога – 24 канал). Сегодня (говорится о 28 марта – 24 канал) освобождены еще несколько населенных пунктов Херсонской области. И оккупанты находятся в 40 километрах от города, а на некоторых направлениях – и 60 километров,

– говорится в сообщении.

Кроме того, власти области сообщили, что:

линия столкновения находится уже на границе с Днепропетровской областью. Это уже Херсонская область;

украинские воины проявляют храбрость и наносят врагу серьезный ущерб.

Известно, что Вооруженные Силы Украины захватили вражескую технику, которая в дальнейшем будет работать на оборону города.

Более того, с 29 марта в Кривом Роге и по всей Днепропетровщине комендантский час будет действовать с 21 по 6 утра, то есть на один час меньше вечером.

Основные усилия ВСУ направляют на защиту Кривого Рога, Запорожья и Николаева – смотрите видео