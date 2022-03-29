Відповідну інформацію розповів очільник ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул. Це трапилось 28 березня – на 33 день війни, яку Росія почала проти України.

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ЗСУ відкинули ворога від Кривого Рогу

Ворог не просто зупинений в усіх напрямках, а вже й відкинутий назад від дальніх підступів міста (Кривого Рогу – 24 канал).Сьогодні (мовиться про 28 березня – 24 канал) звільнені ще кілька населених пунктів Херсонської області. І окупанти перебувають за 40 кілометрів від міста, а на деяких напрямках – і 60 кілометрів,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, влада області повідомила, що:

лінія зіткнення знаходиться вже не на кордоні з Дніпропетровською областю. Це вже Херсонська область;

українські воїни проявляють хоробрість і завдають ворогу серйозних збитків.

Відомо, що Збройні Сили України захопили ворожу техніку, яка надалі працюватиме на оборону міста.

Ба більше, з 29 березня у Кривому Розі та на всій Дніпропетровщині комендантська година діятиме з 21 по 6 ранку, тобто на одну годину менше ввечері.

Основні зусилля ЗСУ спрямовують на захист Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва – дивіться відео