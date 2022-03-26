Українські захисники до того ж продовжують утримувати визначені ділянки морського узбережжя. Про це повідомили в Генштабі 26 березня.

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Основні зусилля Сил оборони зосереджено на недопущенні просування противника у напрямках на Кривий Ріг, Запоріжжя та обороні міста Миколаїв, утриманні визначених ділянок морського узбережжя; охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури; звільненні тимчасово окупованих територій,

– мовиться в повідомленні.

Ворог тим часом надалі намагається прорватися до Миколаєва. На Південнобузькому напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ з артилерії.

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