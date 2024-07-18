Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что россияне удерживали возле села свои средства, которые могли бы направить на другие участки фронта. Крынки является серой зоной, куда оккупанты не могут зайти из-за полного уничтожения населенного пункта.

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Почему Силы обороны только сейчас отошли из Крынок

По словам военного эксперта, Украина понесла большие потери во время проведения десантных операций и удержания плацдармов в районе населенного пункта Крынки. Однако мужество украинских морских пехотинцев и представителей сил территориальной обороны украинских пограничников не было напрасным.

Враг был вынужден там держать масштабный комплект сил и средств собственного войска, вместо того, чтобы направить на другие участки фронта. Говорится о Запорожском направлении и Донецкой области. Поэтому наши морпехи осуществили важную миссию,

– подчеркнул Селезнев.

Село Крынки: смотрите на карте

Враг смог сформировать на островках в дельте Днепра флотилию, которая является составной 810 бригады морской пехоты российской армии, дислоцирующейся в Севастополе. Враг держит там немало ресурсов и пытается их трансформировать в контроль над Левобережьем. Однако оккупантам это не удается.

Крынки является "серой зоной", враг не может туда добраться. Там российской артиллерией и авиацией разрушено все до основания. Негде зарыться в землю и враг вынужден прятаться где-то в пригородах населенного пункта или в лесу, – отметил военный эксперт.

Селезнев объяснил, что решение отхода украинских военных принимали в Киеве, в Генштабе. Это событие не связано с увольнением генерала-лейтенанта Юрия Содоля.