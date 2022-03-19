В своем утреннем обращении от 19 марта Вячеслав Чаус поблагодарил ВСУ за то, что они уничтожают оккупантов на Черниговщине. Причем, подчеркнул он, делают это качественно.
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Чаус убежден, что очень скоро победим
Глава Черниговщины отметил, что ВСУ отрабатывают точечные точные удары по технике врагов. Вячеслав Чаус добавил, что наши военные укреплены, перегруппированы, а также усилены.
Я уверен, что уже очень скоро мы победим в этой проклятой войне, которую начали не мы,
– подчеркнул он.
В то же время Вячеслав Чаус добавил, что враг продолжает бить по инфраструктуре. Причем не затрагивает ни одного военного объекта, ведь его цель – только гражданский. Обстрелы оккупантов разрушают жилые дома, а также продолжают забирать жизни мирного населения.
Это агония. Я надеюсь, что нам еще надо потерпеть недолго. Все же вооруженные силы сделают свое дело. С холодной головой работаем дальше,
– подчеркнул Чаус.
В целом в области ситуация без изменений. Глава ОВА лишь добавил, что гуманитарные грузы, которые уже прибыли в область, принимают и перераспределяют между теми, кто в этом нуждается.
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