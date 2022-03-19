У своєму ранковому зверненні від 19 березня В'ячеслав Чаус подякував ЗСУ за те, що вони знищують окупантів на Чернігівщині. Причому, підкреслив він, роблять це якісно.

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Чаус переконаний, що дуже скоро переможемо

Очільник Чернігівщини зазначив, що ЗСУ відпрацьовують точкові точні удари по техніці ворогів. В'ячеслав Чаус додав, що наші військові укріплені, перегруповані, а також підсилені.

Я впевнений, що вже дуже швидко ми переможемо в цій проклятій війні, яку розпочали не ми,

– наголосив він.

Водночас В'ячеслав Чаус додав, що ворог продовжує бити по інфраструктурі. Причому не зачіпає жодного військового об'єкту, адже його ціль – лише цивільні. Обстріли окупантів руйнують житлові будинки, а також продовжують забирати життя мирного населення.

Це агонія. Я сподіваюся, що нам ще треба потерпіти недовго. Все ж Збройні Сили зроблять свою справу. З холодною головою працюємо далі,

– підкреслив Чаус.

Загалом в області ситуація без змін. Глава ОВА лиш додав, що гуманітарні вантажі, які вже прибули в область, приймають та перерозподіляють між тими, хто цього потребує.

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