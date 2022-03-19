Міністерство оборони України показало відео руйнувань, які завдала Чернігову російська армія.
Важливо Росія продовжує поширювати фейкову мапу просування окупантів територією України
"Від початку війни місто мужньо виборює свою свободу. Але окупанти продовжують обстрілювати мирне населення та дітей", – відзначили в Міноборони.
Відомство показало результати роботи ворога:
- окупанти розбомбили одну з насосних станцій "Чернівціводоканалу"
- росіяни розбомбили готель "Україна" в центрі міста
- ворог скидає на мирну інфраструктуру потужні некеровані авіабомби
- після обстрілу росіян горіла нафтобаза
- стадіон "Десни" практично знищено обстрілами окупантів
- знищили університет "Чернігівська політехніка"
"За всі воєнні злочини, звірства та руйнування російських фашистів – помстимося", – пообіцяли українські військові.