Вражеские войска пытались совершить наступление на территории Донецкой и Луганской областей. Финал этих попыток был очевидным – оккупанты понесли потери.

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Отражение атак врага

В течение суток враг совершил 6 атак на наши позиции. Наши герои успешно отразили их все.

Кроме того, ВСУ "списали" 4 вражеских танка, 6 бронированных машин и 7 единиц автомобильной техники.