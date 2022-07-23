ВСУ не дали оккупантам улучшить позиции в районе Верхнекаменского

Противник пытался улучшить тактическое положение. Украинские воины встретили врага кинжальным огнем и нанесли значительные потери. Актуально о ситуации на фронте по состоянию на 23 июля отчитался Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Штурмовыми действиями по разным направлениям пытался улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского. Украинские воины встретили врага кинжальным огнем и нанесли значительные потери,

– отметили в Генштабе.

Военные сообщают, что российские воины отступили в панике.

Главное о ситуации по всем направлениям фронта

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. Враг обстрелял село Стариковое Сумской области. Противник проводит воздушную разведку пограничного участка в Черниговской и Сумской областях беспилотниками.

На Слобожанском направлении противник всеми имеющимися средствами пытается удерживать подразделения Сил обороны от продвижения вглубь временно занятой территории.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Базалиевка, Гусаровка, Русская Лозовая, Уды, Малиновка и ряд других. Нанес авиаудару неподалеку от Верхнего Салтова.

Ситуация на Востоке

На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Дибровного, Большой Камышевахи, Новой Дмитровки и других. У Богородичного, силами разведывательной группы, пытался обнаружить слабые места в обороне наших войск. Противник обезврежен.

На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Краматорском и Бахмутском направлениях, продолжаются попытки установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.

На Краматорском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Верхнекаменное, Резниковка, Закотное, Григоровка, Выемка и Звановка. Нанес авиаудар возле Спорного.

На Бахмутском направлении русские оккупанты пытались создать условия для продолжения наступления на Бахмут. Обстреливали наши войска из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Майского, Семигорья, Раздолевки, Яковлевки, Соледара, Белогоровки и других населенных пунктов. Нанес авиационные удары по Покровскому и Новолуганскому.

Оккупанты снова, уже по разным направлениям, попытались штурмовать территорию Углегорской ТЭС. Снова безуспешно и с потерями,

– отметили в командовании.

Разведывательные группы противника пытались обнаружить слабые места в обороне наших войск по направлениям Соледара и Покровского. В Генштабе заверили, что противников обнаружили и обезвредили.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Опросное, Водяное, Шевченко, Малая Токмачка, Новоселка, Зеленое Поле, Белогорье и многие другие. Нанес авиаудары вблизи Красногоровки и Каменки.

На Южнобужском направлении россияне и дальше пытаются не допустить продвижения наших войск. Продолжают разведку из беспилотников и устраивать обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения.

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