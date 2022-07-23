Сейчас идет операция, которая нуждается в тишине. Об этом в эфире 24 канала сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Важно Наступают медленнее, чем предполагалось, – военный эксперт об "оперативной паузе" россиян
Она призвала всех воздержаться от комментариев, объяснений и названий пунктов, где происходят непосредственно боевые действия, а также наши маневры.
Наши новости должны быть хорошими именно от военных. А когда другие вмешиваются в эти дела, не получается ничего хорошего,
– объяснила Наталья Гуменюк.
"Если и проходят определенные операции, то их имеют право разглашать только определенные должностные лица. Мы предпочитаем сохранять тишину и завершить операцию. Только после этого комментировать", – добавила Гуменюк.
Стоит посмотреть – россияне стреляли "Калибрами" по порту Одессы: смотрите видео
Какая ситуация на Юге: последние новости
- россияне минируют районы, граничащие со Снегиревкой и Зеленодольском. Таким образом, они готовятся к контрнаступлению со стороны ВСУ. Об этом сообщает американский Институт изучения войны 22 июля.
- В россии не любят признавать своих поражений, поэтому каждый придумывает оправдание, как вот "жест доброй воли". В Офисе Президента считают, что следующим таким жестом может стать Херсон.