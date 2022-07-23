Сейчас идет операция, которая нуждается в тишине. Об этом в эфире 24 канала сообщила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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Она призвала всех воздержаться от комментариев, объяснений и названий пунктов, где происходят непосредственно боевые действия, а также наши маневры.

Наши новости должны быть хорошими именно от военных. А когда другие вмешиваются в эти дела, не получается ничего хорошего,

– объяснила Наталья Гуменюк.

"Если и проходят определенные операции, то их имеют право разглашать только определенные должностные лица. Мы предпочитаем сохранять тишину и завершить операцию. Только после этого комментировать", – добавила Гуменюк.

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