Наразі триває операція, яка потребує тиші. Про це в ефірі 24 каналу повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
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Вона закликала всіх утриматися від коментарів, пояснень та називань тих пунктів, де відбуваються безпосередньо бойові дії, а також наші маневри.
Наші новини мають бути хорошими саме від військових. А коли інші втручаються в ці справи, не виходить нічого хорошого,
– пояснила Наталя Гуменюк.
"Якщо і відбуваються певні операції, то їх мають право розголошувати тільки певні посадові особи. Ми воліємо зберігати тишу й завершити операцію. Тільки після того коментувати", – додала Гуменюк.
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