Наразі триває операція, яка потребує тиші. Про це в ефірі 24 каналу повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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Вона закликала всіх утриматися від коментарів, пояснень та називань тих пунктів, де відбуваються безпосередньо бойові дії, а також наші маневри.

Наші новини мають бути хорошими саме від військових. А коли інші втручаються в ці справи, не виходить нічого хорошого,

– пояснила Наталя Гуменюк.

"Якщо і відбуваються певні операції, то їх мають право розголошувати тільки певні посадові особи. Ми воліємо зберігати тишу й завершити операцію. Тільки після того коментувати", – додала Гуменюк.

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