Воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в День вышиванки передают "поздравления" захватчикам, пришедшим с войной на украинские земли. Красноречивое видео было опубликовано в фейсбуке Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Видео можно просмотреть по ссылке.
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Украинские защитники разрисовали снаряды в национальные орнаменты. Наши военнослужащие умеют не только умело воевать, но и прекрасно рисовать. Разрисовав оружие, они отправили "поздравительные открытки" захватчикам, которых не приглашали на это празднование. Но украинцы приветливый народ, потому не оставляет никого без внимания.
Разрисованные снаряды для оккупантов / скриншот с видео
Чувство юмора – неотъемлемая часть современности, поэтому Вооруженные Силы Украины не оставляют врагов без своих шуток.
Боеголовка с элементами вышивки / скриншот с видео
В начале видео наши воины оригинально разрисовали боеголовки. Но в конце мы могли посмотреть на "отправку поздравлений" непрошеным гостям. Удивительное зрелище.
ВСУ "приветствуют" оккупантов / скриншот с видео
Потери россиян в войне против Украины по состоянию на 19 мая
- личного состава – 28 500 (+200) человек ликвидировано;
- танков – 1254 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин – 3063 (+20) единицы;
- артиллерийских систем – 595 (+9) единиц;
- РСЗО – 199 единиц;
- средства ПВО – 93 (+2) единицы;
- самолетов – 203 (+1) единицы;
- вертолетов – 167 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14) единиц;
- крылатые ракеты – 103 (+1) единиц;
- корабли и катера – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2157 (+20) единиц;
- специальная техника – 43 единицы.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что наибольшие потери врага за прошедшие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.
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