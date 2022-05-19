Воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України в День вишиванки передають "вітання" загарбникам, які прийшли з війною на українські землі. Красномовне відео опублікували у фейсбуці Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Відео можна переглянути за посиланням.

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Українські захисники розмалювали снаряди в національні орнаменти. Наші військовослужбовці вміють не лише вправно воювати, але й чудово малювати. Розмалювавши зброю, вони відправили "вітальні листівки" загарбникам, яких не запрошували на це святкування. Але українці привітний народ, тому не залишає нікого без уваги.

Розмальовані снаряди для окупантів / скриншот з відео

Почуття гумору – невід'ємна частина сьогодення, тому Збройні Сили України не залишають ворогів без своїх жартів.

Боєголовка з елементами вишивки / скриншот з відео

На початку відео наші воїни оригінально розмалювали боєголовки. Але наприкінці ми мали змогу поглянути на "відправку привітань" непрошеним гостям. Дивовижне видовище.

ЗСУ "вітають" окупантів / скриншот з відео

Втрати росіян у війні проти України станом на 19 травня

особового складу 28 500 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1 254 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин – 3 063 (+20) одиниці;

артилерійських систем – 595 (+9) одиниць;

РСЗВ – 199 одиниць;

засоби ППО – 93 (+2) одиниці;

літаків – 203 (+1) одиниці;

гелікоптерів – 167 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) одиниць;

крилаті ракети – 103 (+1) одиниць;

кораблі та катери – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) одиниць;

спеціальна техніка – 43 одиниці.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що найбільші втрати ворога за минулу добу спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

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