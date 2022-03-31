Согласно информации, речь о вражеском составе 237 танкового полка 3 мотострелковой дивизии.
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Какие потери понесли оккупанты
- Саперная рота: командир роты и еще 6 российских военнослужащих уничтожены, 14 получили тяжелые ранения.
- Рота управления: командир роты, главный техник роты и еще 5 военнослужащих РФ уничтожены, 9 получили ранения различной степени тяжести.
- Танковая рота полностью уничтожена. Командир роты и 11 военных РФ ликвидированы, около 10 получили серьезные ранения.
Уничтоженные танки / Фото фейсбук
Кроме того, Юрий Кочевенко отметил, что 6 оккупантов, то есть 2 танковых экипажа, сгорели в танках заживо.
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