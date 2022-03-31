Згідно з інформацією, мова про ворожий склад 237 танкового полку 3 мотострілецької дивізії.

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Яких втрат зазнали окупанти

Саперна рота: командира роти та ще 6 російських військовослужбовців знищено, 14 отримали важкі поранення.

командира роти та ще 6 російських військовослужбовців знищено, 14 отримали важкі поранення. Рота управління: командир роти, головний технік роти та ще 5 військовослужбовців РФ знищено, 9 отримали поранення різного ступеню важкості.

командир роти, головний технік роти та ще 5 військовослужбовців РФ знищено, 9 отримали поранення різного ступеню важкості. Танкова рота: повністю знищена. Командир роти та 11 військових РФ ліквідовано, близько 10 отримали серйозні поранення,



Знищені танки / Фото фейсбук

Крім того, Юрій Кочевенко зазначив, що 6 окупантів, тобто 2 танкові екіпажі, згоріли в танках живцем.

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