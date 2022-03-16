В селе Чернобаевка, где ВСУ уже уничтожало российские вертолеты, оккупанты решили снова испытать удачу. Но удача явно была не на их стороне – оккупантов снова разгромили украинские защитники.

Важно Контрнаступление ВСУ кардинально изменяет диспозиции сторон, – ОП

Именно эти вертолеты вражеской армии бомбили Николаев, Одессу и другие города, сообщил Юрий Бутусов.

ВСУ уничтожили российские вертолеты в Чернобаевке / Фото ВСУ

Уничтожено примерно 10 вертолетов и 20 "КАМАЗов", в которых было большое количество боекомплекта оккупантов. Также враги понесли серьезные физические потери.

В результате попадания по вражескому "БК" оно начало детонировать и разлетаться по всему периметру аэропорта, в результате чего вражеские силы начали убегать,

– сообщил спикер Одесской Военной Администрации.

ВСУ уничтожили российские вертолеты в Чернобаевке / Фото ВСУ

По данным журналиста Юрия Бутусова, украинцы уничтожили не менее 7 вертолетов стоимостью 130 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что 7 марта ВСУ впервые накрыли авиабазу россиян.

ВСУ уничтожили российские вертолеты в Чернобаевке / Фото ВСУ

ВСУ уничтожили российские вертолеты в Чернобаевке / Фото Братчук