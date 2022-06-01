Соответствующее видео было обнародовано на странице Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
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На кадрах видно, как украинские военные, корректируя свои действия благодаря беспилотнику, ювелирно ликвидировали колонну вражеской техники. Вместо нескольких танков России осталась груда раскаленного железа.
ВСУ эффектно уничтожили врага: смотрите видео
Колоссальные потери врага
По состоянию на первый день лета украинские военные ликвидировали уже около 30 700 оккупантов. Кроме того, наши воины превратили в металлолом тысячи единиц вражеской техники. Только за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали 200 кафиров.
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 98-й день войны потери кафиров составляют:
- личного состава – около 30 700 (+200) человек;
- танков – 1361 (+3) единица;
- боевых бронированных машин – 3 343 (+41) единицы;
- артиллерийских систем – 659 (+10) единиц;
- реактивных систем залпового огня – 207 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 94 (+1) единицы;
- самолетов – 208 единиц;
- вертолетов – 175 (+1) единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 519 (+4) единиц;
- крылатых ракет – 120 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15) единиц;
- специальной техники – 49 (+1) единиц.
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях. Добавим, что именно в Донбассе враг сосредоточил свои ключевые усилия.
Достижения наших бойцов в сутки
За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях удалось отразить 14 атак врага, уничтожив:
- 2 артиллерийские системы,
- 11 единиц боевой бронированной техники,
- 10 вражеских автомобилей.
Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 крылатых ракеты и 3 беспилотника типа "Куб". Истребители Воздушных сил за предыдущие сутки над Сумщиной сбили 2 вражеских беспилотника. Украинская авиация также нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Довгенькое. Есть потери у противника и по другим направлениям.
Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на утро 1 июня: смотрите видео