Соответствующее видео было обнародовано на странице Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Важно Резников отдал ВСУ собственно багги и лично провел тест-драйв в трудных условиях

На кадрах видно, как украинские военные, корректируя свои действия благодаря беспилотнику, ювелирно ликвидировали колонну вражеской техники. Вместо нескольких танков России осталась груда раскаленного железа.

ВСУ эффектно уничтожили врага: смотрите видео

Колоссальные потери врага

По состоянию на первый день лета украинские военные ликвидировали уже около 30 700 оккупантов. Кроме того, наши воины превратили в металлолом тысячи единиц вражеской техники. Только за прошедшие сутки украинские защитники и защитницы ликвидировали 200 кафиров.

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 98-й день войны потери кафиров составляют:

личного состава – около 30 700 (+200) человек;

танков – 1361 (+3) единица;

боевых бронированных машин – 3 343 (+41) единицы;

артиллерийских систем – 659 (+10) единиц;

реактивных систем залпового огня – 207 единиц;

средств противовоздушной обороны – 94 (+1) единицы;

самолетов – 208 единиц;

вертолетов – 175 (+1) единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 519 (+4) единиц;

крылатых ракет – 120 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2290 (+15) единиц;

специальной техники – 49 (+1) единиц.

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях. Добавим, что именно в Донбассе враг сосредоточил свои ключевые усилия.

Достижения наших бойцов в сутки

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях удалось отразить 14 атак врага, уничтожив:

2 артиллерийские системы,

11 единиц боевой бронированной техники,

10 вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 крылатых ракеты и 3 беспилотника типа "Куб". Истребители Воздушных сил за предыдущие сутки над Сумщиной сбили 2 вражеских беспилотника. Украинская авиация также нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Довгенькое. Есть потери у противника и по другим направлениям.