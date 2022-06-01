Теперь это багги будет помогать украинским военным в обороне нашего государства. Ведь он с легкостью преодолевает самые сложные участки маршрута со скоростью более 80 километров в час.

Важный и очень полезный звонок, – Резников поговорил с главой Пентагона об оружии

Машина готова к бою, – министр

Перед тем, как передать багги ВСУ, Резников протестовал. Тест-драйв министр обороны провел в трудных условиях.

Я проверил машину, она готова к бою! Она всюду едет и не подведет. Пусть автомобиль служит ВСУ и сектору безопасности и обороны во славу Украины,

– подчеркнул глава Минобороны.

Резников рассказал, что в 2011-2012 годах багги занимало серебряные места на разных соревнованиях, а в 2013 году - принесла ему золото.

Как багги поможет на фронте

На багги можно добраться до таких мест, куда нереально дойти пешком, или заехать другим транспортом. Тогда враг не ожидает, что оттуда могут атаковать. На машину можно установить противотанковые комплексы с управляемыми ракетами, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Также на багги удобно эвакуировать раненых бойцов и привозить боеприпасы.

Резников испытал свое багги в трудных условиях: видео

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Последние новости о войне в Украине

Глава Луганской военной государственной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские кафиры контролируют уже 70% территории Северодонецка. Наши военные были вынуждены отступить, чтобы занять более выгодные для себя позиции. В то же время, по данным разведки Великобритании, большинство оккупантов, захвативших украинский город, – кадыровцы.

Утром 1 июня враг нанес ракетные удары по Славянску в Донецкой области. В результате атаки три частных дома полностью разрушены, еще около 10 – повреждены. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

На войне против Украины погибли уже 30 700 российских кафиров. Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 200 вражеских армейцев. Кроме того, они уничтожили колоссальное количество российской военной техники.

В Давидовом Броде на Николаевщине враг взорвал мост . По словам главы ОВА Виталия Кима, россияне боятся, что ВСУ пойдут в контрнаступление.

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