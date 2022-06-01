Тепер це баггі допомагатиме українським військовим в обороні нашої держави. Адже він з легкістю долає найскладніші ділянки маршруту зі швидкістю понад 80 кілометрів на годину.

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Машина готова до бою, – міністр

Перед тим, як передати баггі ЗСУ, Резніков його протестував. Тест-драйв міністр оборони провів у важких умовах.

Я перевірив машину, вона готова до бою! Вона всюди їде та не підведе. Нехай автомобіль служить ЗСУ та сектору безпеки і оборони на славу Україні,

– наголосив глава Міноборони.

Резніков розповів, що у 2011 – 2012 роках баггі займала срібні місця на різних змаганнях, а у 2013 році – принесла йому золото.

Як баггі допоможе на фронті

На баггі можна дістатися таких місць, куди нереально дійти пішки, або заїхати іншим транспортом. Тоді ворог не чекатиме, що звідти можуть атакувати. На машину можна встановити протитанкові комплекси з керованими ракетами, автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети. Також на баггі зручно евакуювати поранених бійців та привозити боєприпаси.

Резніков випробував своє баггі у важких умовах: відео

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Останні новини про війну в Україні

Голова Луганської військової державної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти контролюють вже 70% території Сєвєродонецька. Наші військові були змушені відступити, аби зайняти вигідніші для себе позиції. Водночас, за даними розвідки Великої Британії, більшість окупантів, які захопили українське місто, – кадирівці.

Зранку 1 червня ворог завдав ракетних ударів по Слов'янську, що в Донецькій області. Внаслідок атаки з приватні будинки повністю зруйновані, ще близько 10 – пошкоджені. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

На війні проти України загинули вже 30 700 російських окупантів. Лише за останню добу наші захисники ліквідували 200 ворожих армійців. Крім того, вони знищили колосальну кількість російської військової техніки.

У Давидовому Броді на Миколаївщині ворог підірвав міст. За словами голови ОВА Віталія Кіма, росіяни бояться, що ЗСУ підуть у контрнаступ.

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