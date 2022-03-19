Боец ВСУ записал сильное видео, в котором передается всеобщее настроение воинов княжеской бригады. Запись была опубликована 19 марта.

Обратите внимание ВСУ уничтожили целые вражеские батареи "Ураган" и "Мста-С" на Черниговщине

"Все нормально, боремся, трудимся, защищаем свою страну, качественно защищаем. Собственно, все будет хорошо. Все будет Украина! Слава Украине! Героям Слава!

Верьте в ВСУ, поддерживайте ВСУ в такие трудные моменты. ВСУ обязательно покажут результат, как надо лупить этих баранов , которые пришли ломать все и уничтожать украинский народ".