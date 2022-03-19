Боєць ЗСУ записав сильне відео, в якому передається загальний настрій воїнів княжої бригади. Запис опублікували 19 березня.

Зверніть увагу ЗСУ знищили цілі ворожі батареї "Урагану" та "Мста-С" на Чернігівщині

"Все нормально, боремось, трудимось, захищаємо свою країну, якісно захищаємо. Власне все буде добре. Все буде Україна! Слава Україні! Героям Слава!

Вірте в ЗСУ, підтримуйте ЗСУ в такі важкі моменти. ЗСУ обов'язково покажуть результат, як треба лупашити цих баранів, які прийшли ламати все і знищувати український народ".

До слова – ЗСУ знищили ще одного російського генерала: дивіться відео