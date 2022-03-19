Фото "пейзажу" ЗСУ пообіцяли надати пізніше. Про це повідомили 19 березня.
Зверніть увагу "Коли нам говорять, що росія процвітає": як Чорні Запорожці бачать окупантів
2 батареї ворожої артилерії пішли слідом за російським кораблем. Так, наші оборонці нанесли вогневе ураження батареї РСЗВ "Ураган" та батареї самохідних артилерійських установок 2С19 Мста-С,
– мовиться в повідомленні.
За блискучий нищівний удар оперативне командування "Північ" назвали "фахівцями ландшафтного дизайну".
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