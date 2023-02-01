Безопасные модули, позволяющие оперативно обустроить мобильные укрытия на передовых позициях, являются одними из самых необходимых для защитников средств защиты. Сегодня сборные сооружения диаметром 2 метра и длиной в 6 метров производятся на предприятиях компании.

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При правильной установке на полтора метра под землей укрытия могут выдерживать обстрелы калибром артиллерией до 152 миллиметра. География размещения капсул достаточно широка: они надежно берегут жизнь бойцов в Авдеевке, Покровске, Запорожье и Житомирщине. А на днях Метинвест передал защитникам сотое по счету укрытие, которое будет спасать жизнь воинов под Бахмутом.

Защитники Украины защищают наши города и украинцев круглосуточно, без покоя несут стражу на боевых позициях. Метинвест системно оказывает помощь ВСУ, чтобы поддержать боевой дух воинов и волю к борьбе. С начала полномасштабной агрессии России Метинвест отгрузил сотое мобильное укрытие, что будет служить надежной защитой и временным местом отдыха наших воинов на Донецком направлении. Безопасный модуль будет сохранять жизнь защитников под Бахмутом. Мы верим в победу Украины и делаем для этого все возможное,

– отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Укрытие, в котором могут одновременно находиться 6 бойцов, оборудованы полевой печью, позволяющей согреться, разогреть пищу и высушить одежду. В капсуле предусмотрены воздушные коммуникации и оружейные стеллажи, есть основной и резервный выходы на поверхность. На производство одного укрытия нужно почти 2 тонны стали Метинвеста, а работа над ним длится 165 человекочасов.



В капсуле предусмотрены воздушные коммуникации и оружейные стеллажи / Фото Метинвест

Кроме того, специалисты Метинвеста разработали прототип капсулы, который может использоваться и для украинцев. Диаметр и длину конструкции увеличили в полтора раза, доработали внутреннее оборудование, спальные места заменили лавками. В настоящее время продолжаются финальные тестирования капсулы.

Всего с начала полномасштабной войны Метинвест оказал помощь силам обороны Украины более чем на 1,5 миллиарда гривен. Группа поставляет Вооруженным Силам Украины, Национальной гвардии и Главному управлению разведки бронежилеты, шлемы, дроны, автомобили, приборы ночного видения и другое оборудование и технику, которая помогает защищать Украину.